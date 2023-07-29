Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Речь идет о населенных пунктах Завитне Бажання и Старомлыновка.

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Тактическая победа

Денис Попович называет Старомлыновку – ключевым узлом обороны на Бердянском направлении. В случае освобождения этого населенного пункта, открывается дорога на Мариуполь и Бердянск.

Это решительная тактическая победа. И Старомайорское – это тоже тактическая победа. Далее, очевидно, следует ожидать освобождения поселка Урожайное, расположенного поблизости. И дальше идет продвижение в сторону Завитного Бажання и на Старомлыновку,

– объяснил он.

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Военный обозреватель отметил, что село Завитне Бажання достаточно существенно укреплено. Потому наших военных ожидает нелегкая работа.

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