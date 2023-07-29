Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Речь идет о населенных пунктах Завитне Бажання и Старомлыновка.
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Тактическая победа
Денис Попович называет Старомлыновку – ключевым узлом обороны на Бердянском направлении. В случае освобождения этого населенного пункта, открывается дорога на Мариуполь и Бердянск.
Это решительная тактическая победа. И Старомайорское – это тоже тактическая победа. Далее, очевидно, следует ожидать освобождения поселка Урожайное, расположенного поблизости. И дальше идет продвижение в сторону Завитного Бажання и на Старомлыновку,
– объяснил он.
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Военный обозреватель отметил, что село Завитне Бажання достаточно существенно укреплено. Потому наших военных ожидает нелегкая работа.
Освобождение Старомайорского: что известно
- 27 июля Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ деоккупировали Старомайорское в Донецкой области. Упорные бои за этот населенный пункт длились несколько недель. Это связано с укреплениями, построенными врагами. Российские оккупанты баррикадируются в различных помещениях и создают мощные опорные пункты.
- В частности, 16 июля стало известно, что украинские защитники взяли под контроль северную часть Старомайорска. Российские оккупанты пытались ее отбить, но впоследствии начали отступать. 25 июля сообщалось, что ВСУ удалось продвинуться еще на 750 метров в глубину противника.
- Освобождали Старомайорск украинские защитники под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии. Далее произошла зачистка территории.
- Деокупация данного населенного пункта открывает перспективы для движения дальше и блокирования возможностей россиян, чтобы они не смогли вернуть утраченные позиции.