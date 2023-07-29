Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Мовиться про населені пункти Завітне Бажання та Старомлинівка.

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Тактична перемога

Денис Попович називає Старомлинівку – ключовим вузлом оборони на Бердянському напрямку. У разі звільнення цього населеного пункту, відкривається дорога на Маріуполь та Бердянськ.

Це рішуча тактична перемога. І Старомайорське – це теж тактична перемога. Далі, очевидно, варто очікувати звільнення селища Урожайне, яке розташоване поблизу. І далі йде просування у бік Заповітного Бажання і на Старомлинівку,

– пояснив він.

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Військовий оглядач зазначив, що село Завітне Бажання досить суттєво укріплене. Тому наших військових очікує нелегка робота.

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