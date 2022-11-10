"Враг слишком близко": в Генштабе прокомментировали освобождение Снигиревки и призвали к тишине

Украинские защитники 10 ноября освободили еще один населенный пункт в Николаевской области – Снигиревку. В Генштабе ВСУ отметили, что освобождение временно оккупированных территорий на Юге происходит по плану.

Об этом заявил заместитель главы Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга.

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Громов отметил, что ВСУ клочок за клочком освобождают наши земли от оккупантов. Однако с момента вхождения наших бойцов в населенный пункт и до закрепления в них ВСУ должно пройти некоторое время. Громов посоветовал следить за официальной информацией от Генштаба.

Как рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, освобождение населенного пункта – это комплекс больших мероприятий, связанных, в том числе и с безопасностью как военных, так и гражданских.

Надо отдавать себе отчет, что враг слишком близко и бьет очень мощно. К примеру, Береслав, который был освобожден еще в октябре, сейчас находится под мощным огнем. Поэтому следует дождаться момента, когда мероприятия будут выполнены в полной мере и мы сможем закрепиться,

– добавила Гуменюк.

Снигиревка, которую освободили ВСУ: карта

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким на фоне информации об освобождении Снигиревки заявил, что все же стоит дождаться официальных сообщений от Генштаба ВСУ. Но сейчас власти района уже близко и готовят помощь для города.

Чтобы не открывать всех карт: мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, старлинками, генераторами. Мы будем сразу посылать помощь людям, которые долго были под оккупацией. Я тоже хочу с вами всем поделиться, но должен ждать официальных подтверждений. Но я знаю, что все хорошо,

– сказал он.

Ким уточнил, что гуманитарную помощь в Снигиревку планируют отправить завтра утром.

Освобождение Юга Украины: главное

Украинские военные 10 ноября сообщили об освобождении от российских оккупантов населенного пункта Снигиревка Николаевской области.

Накануне, 9 ноября, стало известно, что Россия собирается увести свои войска из Херсона и "занять оборону на левом берегу реки Днепр в Херсонской области".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Юге, заявил, что никто не делает "жестов доброй воли", все выгрызают ВСУ в битвах с врагом.

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