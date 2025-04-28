Пленных освободили с помощью дронов: невероятная спецоперация на фронте

Украинские пограничники вместе с экипажами дронов 1-й отдельной танковой Северской бригады провели успешную операцию и освободили из плена трех собратьев. Беспилотники заставили россиян бежать, оставив украинских бойцов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу. С помощью дронов украинским пограничникам удалось обнаружить россиян, атаковать их и спасти трех украинских военных.

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Беспилотники помогли спасти пленных

На кадрах видно, как группа россиян ведет через лес трех украинцев с закинутыми за голову руками. Однако операторы дронов быстро взяли ситуацию под контроль – беспилотники начали сбрасывать боеприпасы, заставив захватчиков бежать.

Украинцы освободили своих из плена: смотреть видео

https://twitter.com/DPSU_ua/status/1916764122118545746

После того как оккупанты разбежались, дроны помогли координировать эвакуацию освобожденных бойцов на безопасные позиции.

В Госпогранслужбе подчеркнули: благодаря совместным действиям украинских военных удалось избежать трагедии и вернуть защитников домой.

К слову, африканский наемник из Сенегала, который воевал на стороне России, был захвачен в плен украинскими военными на Торецком направлении.

Он рассказал, что учился в России, хотел поехать в Европу, но теперь желает вернуться в Сенегал из-за негативного опыта с Россией.