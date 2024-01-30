Пойдем лишь на полную победу, – Нетаньяху сделал заявление на фоне соглашения о заложниках ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал громкое заявление на фоне соглашения по освобождению заложников ХАМАС. Глава израильского правительства сказал, что не освободит "тысячи террористов".

Кроме того Нетаньяху также заверил, что ЦАХАЛ не выйдет из Газы. Об этом израильский премьер сказал в речи в военной академии Бней-Давыда в Эле.

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Нетаньяху заявил что не освободит "тысячи террористов"

В своей речи уже 30 января Нетаньяху сказал о непрерывной войне против ХАМАС. По словам главы израильского правительства, это "не очередной раунд, не очередной обмен ударами, не очередная операция".

Израиль настаивает на полной победе. Ничего меньше не будет приемлемым. Я этому предан, наши преданные, наши бойцы, к этому предано абсолютное большинство людей. Мы не согласимся на менее, чем полная победа,

– заявил он.

Обращаясь к сообщениям о возможном соглашении с заложниками в контексте войны Нетаньяху сказал, что Израиль "не закончит эту войну, достигнув всех своих целей".

"Мы не выведем Армию обороны Израиля из Сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Ничего из этого не произойдет. Что произойдет? Абсолютная победа!" – подчеркнул он.

Между тем, когда Нетаньяху произносил свою речь в военной академии израильские протестующие в поселении и вдоль маршрута премьера из Иерусалима держали плакаты, осуждавшие оказание гуманитарной помощи Газе и возможное освобождение террористов.

Стоит отметить, что израильские СМИ 29 января сообщили, что Израиль согласился на рамки, которые предусматривают освобождение сотен палестинских заключенных за каждого заложника. Офис Нетаньяху не опроверг сообщения о возможном рамочном соглашении, но заявил, что некоторые из уведомленных элементов были неточными.

ХАМАС и Израиль могли договориться об обмене заложниками

Журналисты Sky News рассказали, что представители Израиля США Катара и Египта согласовали план освобождения заложников удерживаемых в Секторе Газа.

Согласно договоренности, предполагается поэтапное освобождение заложников, которое будет сопровождаться паузами в боевых действиях и доставлением гуманитарной помощи в Сектор Газа. Палестинские заключенные, удерживаемые Израилем, вероятно, будут освобождены в обмен на израильских и американских заложников.

В то же время представители ХАМАС повторили свою позицию вчера поздно вечером, что не освободят заложников, пока не будет соблюдено полное и постоянное прекращение огня от чего Израиль категорически отказался.