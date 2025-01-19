Среди освобожденных заложниц в Газе – гражданки Британии и Румынии

В рамках договоренности о перемирии с ХАМАС среди первых трех заложниц, которые были освобождены, оказались гражданки Великобритании и Румынии. Об этом сообщили лидеры вышеупомянутых стран.

Лидеры поздравили израильтян с этим радостным событием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на лидеров стран.

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Что известно об освобожденных заложницах ХАМАСа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил радость из-за освобождения заложников и подтвердил, что среди них есть Эмили Дамари, которая имеет британское гражданство.

Он добавил, что теперь следует обеспечить своевременное выполнение всех других этапов договоренности, включая освобождение остальных заложников и поставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

По его словам, Великобритания готова делать все, что в ее силах, чтобы помочь устойчивой и мирной развязке конфликта.

Президент Румынии Клаус Йоханнис также приветствовал освобождение заложниц, отметив, что среди них есть гражданка Румынии и лицо румынского происхождения.

Румыния приветствует освобождение первой группы заложников, среди которых одна гражданка Румынии и один человек румынского происхождения, по итогам договоренности по Газе. Благодарны всем партнерам за поддержку и призываем к продолжению реализации договоренности,

– отреагировал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Напомним, все о ходе реализации соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС оперативно сообщаем в специальном материале.