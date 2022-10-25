Так, своеобразным "успокаивающим" для наших защитников в Мариуполе был пушистый котик. Его фото обнародовал глава Патрульной полиции Мариуполя. Отметим, что Михаил Вершинин вернулся из плена 21 сентября.

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Кипиш прятался в бомбоубежищах "Азовстали"

Защитники Мариуполя прозвали котика Кипишем. Вершинин рассказал, что кот находился вместе с нашими воинами на территории "Азовстали".

Сначала в подвалах завода он полюбил спать в ногах полицейского. Позже – поднимался на живот. Впрочем, самым любимым местом сна для Кипиша была шея.

Во время эвакуации из "Азовстали" защитники забрали пушистого друга с собой. Впоследствии со второго этажа барака бывшей колонии кот выпрыгнул на улицу. Кипиш остался в Еленовке.

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Как котик Кипиш жил вместе с украинскими защитниками / Фото Михаила Вершинина

Освобождение из плена защитников "Азовстали": что известно

Михаила Вершинина освободили из российского плена 21 сентября. Это пока был самій большой обмен пленными.

Удалось вернуть сразу 215 защитников. Из них 108 – защитники "Азовстали" .

. В частности, вернули 5 командиров : Дениса Прокопенко, Сергея Волынского, Святослава Паламаря, Дениса Шлега и Олега Хоменко. До конца полномасштабной войны они должны находиться в Турции.

Президент подчеркнул, что возвращение героев – это победа для Украины и всего общества.

К слову, предателя Виктора Медведчука обменяли сразу на 200 наших воинов.

24 канал собрал все, что известно об обмене пленными. Читайте по ссылке, это должен знать каждый.

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