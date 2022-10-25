Своєрідним "заспокійливим" для наших захисників у Маріуполі був пухнастий котик. Його фото оприлюднив очільник Патрульної поліції Маріуполя. Зауважимо, що Михайло Вершиніш повернувся з полону 21 вересня.

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"Кіпіш" ховався у бомбосховищах "Азовсталі"

Оборонці Маріуполя прозвали котика "Кіпішем". Вершинін розповів, що тваринка перебувала разом з нашими воїнами на території "Азовсталі".

Спочатку у підвалах заводу кіт любив спати в ногах поліцейського. Пізніше – підіймався до живота. Втім, найулюбленішим місцем сну для Кіпіша була шия.

Під час евакуації з "Азовсталі" захисники забрали пухнастого друга з собою. Згодом із другого поверху барака колишньої колонії кіт вистрибнув на вулицю. Кіпіш залишився в Оленівці.

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Як котик Кіпіш жив разом з українськими захисниками / Фото Михайла Вершиніна

Звільнення з полону захисників "Азовсталі": що відомо

Михайла Вершиніна звільнили з російського полону 21 вересня. Зазначимо, що це поки був найбільший обмін полоненими.

Вдалося повернути одразу 215 захисників. З них 108 – оборонці "Азовсталі" .

. Зокрема, повернули 5 командирів: Дениса Прокопенка, Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Шлега та Олега Хоменка. До кінця повномасштабної війни вони повинні перебувати в Туреччині.

Президент підкреслив, що повернення героїв – це перемога для України та всього суспільства.

До речі, зрадника Віктора Медведчука обміняли одразу на 200 наших воїнів.

24 канал зібрав усе, що відомо про обмін полоненими. Читайте за посиланням, бо це має знати кожен.

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