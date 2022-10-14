И парень, и боевая собака чудом выжили: хоть и врозь, но они смогли выйти из Мариуполя, хотя шансов на это было мало. Боец вместе с побратимами оказался в окружении во время выполнения задания, а Джекки осталась на "Азовстали".

Как нацгвардеец смог снова увидеть свою четырехлапую помощницу – 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Разлучены "Азовсталью"

Черненко отметила, что бойца "Нацгвардии" зовут Влад, ему 23 года, он сейчас работает в Харьковской области.

Его история поражает. В будущем по ней даже могут снять фильм, потому что эта война показывает, что могут произойти удивительные вещи: не только плохие, но хорошие. Этот парень сам родом из Мариуполя, он служил там. Работает со служебной собакой в кинологической службе,

– указала корреспондентка.

После 24 февраля он встал на защиту Украины и из тех, кто был на "Азовстали". Во время одной из задач он был вынужден оставить свою собаку Джеки на предприятии.

Ситуация настолько обострилась, что ни вернуться, ни выйти с собакой он не могл, поэтому командование дало им приказ выходить из города, кто как сможет.

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Выход из оккупации

Черненко отметила, что Влад пережил очень сложные времена : проверки, блокпосты и российские угрозы "ямой". Ему помогли гражданские люди, как и многим нашим военным, чтобы они переодевались и смогли выйти из этого окружения.

Как у меня появилась связь, мне удалось связаться со своими товарищами, которым я оставил свою собаку. Я узнал, что в то место, где они были, прилетело очень тяжелое – почти все наши собаки погибли. Потом была доля маленькой надежды, поскольку сказали, что труп собаки найти не могут,

– объяснил нацгвардеец.

Долгое время он думал, что собаки нет, но через несколько месяцев его семье, а потом и ему самому позвонили по телефону соседи и сказали, что его собака нашлась.

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Джекки самостоятельно смогла найти путь домой / Фото: 24 канала

Джекки сама пришла домой, залезла в его кровать и ждала своего хозяина там.

Завод поливали из всего, что у них было. Я пытался смириться с мыслью, что собака уже погибла. То есть выжить в тех условиях – это было что-то нереальное. Однажды мне просто звонит по телефону мама: вся в слезах и говорит, что Джекки жива. Тогда просто не мог поверить, поскольку расстояние между "Азовсталью" и нашим домом — около 15 км.

– вспоминает военный.



Влад начал ухаживать за Джекки, когда ей было 3 месяца / Фото: 24 канала

В ожидании встречи

Волонтеры смогли передать собаку через несколько месяцев. Оккупанты считали ее служебной и военной, поэтому придирались к людям, которые передавали собак такой породы. В сентябре Влад встретился с Джекки.

Я оцепенел. Мне тяжело было двигаться, тяжело было дышать. Чувство вины перед ней зашкаливало. Но я думаю, что она все понимает. Как только я открыл клетку – она не выдержала, начала скулить. Тогда сразу узнала,

– поделился впечатлениями нацгвардеец.

Анна Черненко резюмировала: Джекки – это собака, которая может находить людей, боеприпасы и сейчас их работа очень важна и необходима для Харьковской области.

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