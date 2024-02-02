В сети показали уникальные архивные кадры, как происходили пуски по вражеским позициям. В конце июня 2022 года, благодаря неописуемым усилиям украинских войск, россияне снова сделали “жест доброй воли” и покинули Змеиный.
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Видео работы "Урагана"
В 2022 году, во время боев за остров Змеиный ВСУ применили нестандартный метод, чтобы выбить захватчиков с украинской земли. Военные установили РСЗО "Ураган" на баржу, и уже с нее осуществляли пуски ракет в направлении оккупантов. Это позволило им доставать до российских позиций.
Задумка была в том, чтобы проверить, есть ли смысл из такого стрелять. Потому что остров маленький, попасть по нему сложно, как в пять копеек. В итоге из 16 снарядов 11 прилетели по острову. Поняли, смысл есть,
– рассказал майор Иван Ижицкий.
Долгое время эта информация не разглашалась, однако в 2024 году с украинцами поделились уникальным видео, на котором можно воочию увидеть, как все происходило. На этом коротком ролике два залпа огня, которые еще на шаг приблизили ВСУ к деоккупации острова.
Уникальная работа украинских войск с баржи: смотрите видео
Что известно об освобождении Змеиного
- Остров Змеиный был оккупирован с самого начала полномасштабного вторжения. Силы обороны регулярно наносили удары по гарнизону на острове в течение нескольких месяцев. Уже 30 июня 2022 года россияне сделали "жест доброй воли" и сбежали с острова, а 4 июля 2022 года на Змеином снова взвился украинский флаг.
- Как рассказал Валерий Залужный, россияне совершили большую ошибку, когда затащили туда людей, пушки и ракеты – они думали, что там будет военный гарнизон. Однако установленные там российские ПВО перекрывали значительную часть Украины, поэтому освобождение было важным.
- По словам начальника ГУР МО Кирилла Буданова, без восстановления контроля за островом Змеиный россияне экономически бы уничтожили Украину. Это сделало бы невозможным любое судоходство из портов.