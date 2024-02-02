У мережі показали унікальні архівні кадри, як відбувалися пуски по ворожих позиціях. Наприкінці червня 2022 року, завдяки невимовним зусиллям українських військ, росіяни знову зробили "жест доброї волі" та покинули Зміїний.

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Відео роботи "Урагану"

У 2022 році, під час боїв за острів Зміїний ЗСУ застосували нестандартний метод, щоб вибити загарбників з української землі. Військові встановили РСЗВ "Ураган" на баржу, і вже з неї здійснювали пуски ракет в напрямку окупантів. Це дозволило їм діставати до російських позицій.

Задумка була в тому, щоб перевірити, чи є сенс із такого стріляти. Тому що острів маленький, влучити по ньому складно, як у п'ять копійок. У підсумку з 16 снарядів 11 прилетіли по острову. Зрозуміли, сенс є,

– розповів майор Іван Іжицький.

Довгий час ця інформація не розголошувалася, однак у 2024 році з українцями поділилися унікальним відео, на якому можна на власні очі побачити, як все відбувалося. На цьому короткому ролику два залпи вогню ще на крок наблизили ЗСУ до деокупації острова.

Унікальна робота український військ з баржі: дивіться відео

Довідка! Баржа – плоскодонне несамохідне або самохідне вантажне судно. Їх зазвичай використовуються для перевезення вантажів або пасажирів каналами та річками – аж ніяк не ракетних установок.

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