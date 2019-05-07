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      Освобождение Йованович с должности посла США в Украине: в Госдепе прокомментировали решение

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      Мари Йованович
      Мари Йованович / Фото из открытых источников

      Мари Йованович действительно вскоре покинет пост посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Дипломат завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве. Сейчас дата ее отъезда согласовывается.

      Слухи о том, что Мари Йованович уже в конце мая может сложить свои полномочия, подтвердили в Государственном департаменте США. Правда, случится ли это именно 20 мая – пока неизвестно, передает Укринформ.

      Читайте также: Дональд Трамп-младший призвал уволить посла Украины Мари Йованович

      Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось. Подтвержденная дата отъезда дипломата в мае согласовывается с процессом передачи президентской власти в Украине,
      – отметили в Госдепе.

      Там также заверили: команда в посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством для укрепления партнерства.

      Отметим, что вероятно, до назначения нового главы диппредставительства Соединенных Штатов в Украине его обязанности будет выполнять временный поверенный. Кого будет назначено на эту кандидатуру, пока неизвестно. Определить нового посла должны в ближайшее время.

      Что известно о Мари Йованович?

      Она возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года, однако ее кандидатуру Сенат утвердил еще в июле. На посту главы американского диппредставительства Йованович изменила Джеффри Пайетта, который работал здесь с 2013 года. 23 числа дипломат прибыла в Украину и вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Вадиму Пристайко.

      До этого Йованович работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также она занимала должность посла в Армении (2008 – 2011) и Кыргызстане (2005 – 2008). Кроме того, Йованович работала в посольствах в Москве (Россия), Лондоне (Великобритания), Оттаве (Канада), Могадишо (Сомали) и Киеве (Украина).

      Что известно о скандале вокруг Мари Йованович?Недавно в Украине вспыхнул скандал вокруг персоны Мари Йованович. Дело в том, что генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи посол США в Украине предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!". Также глава ГПУ отмечал, что ГПУ не дополучила средств на сумму в почти 4 миллионов долларов, которые должно выделить посольство США в Украине.

      На такие громкие слова сразу же отреагировали в Государственном департаменте США. Там подчеркнули, что такие заявления "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

      Впоследствии Луценко признался, что Йованович не передавала ему никаких "списков неприкасаемых".

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      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики
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