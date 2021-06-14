В пользу Мариуполя сыграло несколько факторов. Такое мнение в эфире программы "Между прочим" высказал политолог Константин Батозский.

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По его словам, первым и очень важным фактором является то, что Мариуполь – многонациональный город.

Там есть греческая диаспора, большая татарская диаспора,

– рассказал Батозский.

Он отметил, что эта многонациональность мешает людям занимать радикальные позиции. "Людям трудно бороться за "русский мир", потому что они этнические греки, живут в Украине. Их идентиченность трудно построена, очень непростая", – сказал политолог.

Вторым фактором, по мнению эксперта, является то, что мариупольцы видят людей, которые приезжают с оккупированных территорий, как они выглядят.

Напомним! Вчера, 13 июня 2021 года, состоялась седьмая годовщина освобождения города от российских оккупантов. Во время операции пострадали 5 украинских военных.

"Они понимают, что свобода и уровень благосостояния, который сейчас есть в Мариуполе, значительно лучше того, что есть в Донецке. И из чисто меркантальных соображений конечно лучше, чтобы была Украина", – добавил Батозский.

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео