На користь Маріуполя зіграло декілька факторів. Таку думку в ефірі програми "Між іншим" висловив політолог Костянтин Батозський.

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За його словами, першим і дуже важливим фактором є те, що Маріуполь – багатонаціональне місто.

Там є грецька діаспора, велика татарська діаспора,

– розповів Батозський.

Він зауважив, що ця багатонаціональність заважає людям займати радикальні позиції. "Людям важко боротись за "русский мир", тому що вони етнічні греки, живуть в Україні. Їхня ідентиченість важко побудована, дуже непроста", – сказав політолог.

Другим фактором, на думку експерта, є те, що маріупольці бачать людей, які приїжджають з окупованих територій, як вони виглядають.

Нагадаємо! Вчора, 13 червня 2021 року, відбулась сьома річниця звільнення міста від російських окупантів. Під час операції постраждали 5 українських військових.

"Вони розуміють, що свобода і рівень добробуту, який наразі є в Маріупролі, значно кращий того, що є в Донецьку. І з чисто меркантальних міркувань звісно краще, щоб була Україна", – додав Батозський.

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