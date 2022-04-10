На освобожденной Черниговщине началась посевная

По данным Украинской зерновой ассоциации, посевная кампания стартовала уже в 21 регионе.

В этот список добавилась и освобожденная от оккупантов Черниговская область. Там начались посевные работы.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что на этих землях воевали украинские танки, чтобы как можно быстрее дать дорогу аграрной технике.

Раненую снарядами землю лечит борона. Так будет по всей Украине! Украина всегда возрождалась,

– говорится в сообщении Генштаба.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что сегодня украинские аграрии не менее мужественно и преданно удерживают свой фронт, так как за ними – будущая продовольственная безопасность страны и мира.

К слову, аграрии некоторых областей работают круглые сутки. В частности, на Днепропетровщине посевная продолжается и днем, и ночью.

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