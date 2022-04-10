До цього списку додалась і звільнена від окупантів Чернігівська область. Там вже почались посівні роботи.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що на цих землях воювали українські танки, аби якнайшвидше дати дорогу аграрній техніці.

Поранену снарядами землю лікує борона. Так буде по всій Україні! Україна завжди відроджувалась,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що сьогодні українські аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт, адже за ними – майбутня продовольча безпека країни та світу.

До слова, аграрії деяких областей працюють цілодобово. Зокрема на Дніпропетровщині посівна триває і вдень, і вночі.

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