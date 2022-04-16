На освобожденной от россиян Черниговщине разрешили продавать алкоголь

С 26 февраля на территории Черниговской области продолжался запрет на продажу алкогольных напитков. С сегодняшнего дня его официально сняли.

Такое решение было принято в связи с деокупацией Черниговщины. Об этом сообщили в телеграм-канале Черниговской облгосадминистрации.

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Смягчение ограничений связано со стабилизацией ситуации в области после деоккупации и призвано способствовать восстановлению экономики и торговли,

– отметили в сообщении.

Однако, обратите внимание, что при необходимости органы местного самоуправления могут самостоятельно запрещать или ограничивать реализацию алкоголя на территории соответствующих общин.

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