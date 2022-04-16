Таке рішення прийняли у зв'язку з деокупацією Чернігівщини. Про це повідомили у телеграм-каналі Чернігівської обласної державної адміністрації.

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Пом'якшення обмежень пов'язане зі стабілізацією ситуації в області після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі,

– зазначили у повідомленні.

Проте, зверніть увагу, що за потреби органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати реалізацію алкоголю на території відповідних громад.

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