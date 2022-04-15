Бренд "Vodka Zelensky" створила група людей, які виступають за мир, повідомляє однойменний сайт.

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У Швейцарії створили проєкт на підтримку України

Головна мета творців цього проєкту допомогти Україні та українцям. Тож 100% доходу від продажу горілки вони спрямують на підтримку українців, які цього потребують та на відбудування країни.

Вони також запустили кампанію #DrinkForPeace, яка спрямована на просвітництво та збирання коштів, щоб допомогти відбудові України, а також – зміцнити мир. На платформі #DrinkForPeace люди, які живуть у зоні бойових дій, мають можливість показати, де саме допомога потрібна найбільше.

Крім того, там можна вказати, які саме благодійні організації варто підтримати. Наразі триває робота зі створення цієї платформи. Також творці цього проєкту закликали й інші компанії з виробництва алкоголю підтримати цю ініціативу.

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