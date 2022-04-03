В освобожденном Тростянце отменили начисления за воду в марте: на очереди газ и электроэнергия

Тростянец Сумской области удалось освободить от оккупантов. В городе уже отменили начисления за воду в марте. То же самое планируют сделать и с газом и электроэнергией.

Об этом в своем фейсбуке рассказал мэр города Юрий Бова. Он отметил, что горожанам не нужно будет платить за воду в марте.

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В настоящее время договариваются с другими организациями

Коммунальные начисления за водоснабжение, водоотвод и квартплата за март месяц будут отменены. Делать оплату за март за эти услуги не нужно,

– написал он.

Также глава города добавил, что соответствующее предложение будет направлено компаниям, которые занимаются поставкой газа и электроэнергии. Как только в городе получат окончательное решение по оплате за газ и свет – сообщат жильцам.

Отметим, что ВСУ удалось выбить оккупантов из Тростянца 26 марта. Захватчики, потерпев неудачу, покинули город.

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