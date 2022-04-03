Про це у своєму фейсбуці розповів мер міста Юрій Бова. Він зазначив, що містянам не потрібно буде платити за воду у березні.

Читайте також Спасибі за спокій, – жителі звільненого Тростянця подякували рятувальникам

Наразі домовляються з іншими організаціями

Комунальні нарахування за водопостачання, водовідведення та квартплату за березень місяць будуть скасовані. Робити оплату за березень за ці послуги не потрібно,

– написав він.

Також очільник міста додав, що відповідну пропозицію скерують до компаній, які займаються постачанням газу й електроенергії. Щойно у місті отримають остаточне рішення щодо оплати за газ і світло – повідомлять мешканців.

Зазначимо, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з Тростянця 26 березня. Окупанти, зазнавши невдачі, покинули місто.

До теми – ЗСУ завдали потужного удару ворогу на Сумському напрямку – дивіться відео: