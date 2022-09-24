Практически все освобожденные из русского плена защитники имеют крайнюю степень анорексии

Состояние освобожденных из плена украинских защитников шокирует врачей. Почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Об этом рассказала глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева.

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Состояние бойцов шокирует

Толкачева подчеркнула, что ребята – обессиленные. У них есть контузии, много скрытых переломов и разные степени обострения хронических заболеваний.

Состояние наших военных просто шокирующее,

– рассказала Толкачева.

Сейчас всем защитникам оказывается надлежащая медицинская помощь. Они находятся в лечении и восстановлении. По словам Толкачевой, команда врачей максимально слаженно работает, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни царапины". Часть бойцов отправят на лечение за границу.

Кроме того, государственные органы работают, чтобы как можно скорее восстановить все документы, банковские карты, на которые эти люди смогут получить зарплату.

Россия нарушает каждую статью Женевских конвенций

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец посетил освобожденных из плена военных.



Лубинец посетил освобожденных защитников / Фото Дмитрия Лубинца

Он должен встретиться с Международным Комитетом Красного Креста в Женеве, поэтому спросил у каждого защитника, была ли у них возможность общения с представителем МККК и какими были условия содержания.

Ответ неудовлетворительный, а условия содержания – ужасные. Россия нарушает каждую статью Женевских конвенций,

– подчеркнул омбудсмен.

оккупанты пытают, оказывают психологическое давление, наказывают голодом и отсутствием доступа к медицинской помощи.



Условия, в которых держали украинцев – ужасные / Фото Дмитрия Лубинца

Поэтому Украина требует не только привлечения россии к ответственности, но и реформ в международных организациях.

Обратите внимание! Вечером 21 сентября в Украину из российского плена вернулись 215 защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали". Обменяли также пятерых командиров, до конца войны они будут находиться в Турции.

Около 200 защитников обменяли на медведчука. За наших командиров отдали 55 предателей.

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