На освобожденных территориях Изюмского района проводят зачистку: детали

Несмотря на циничные обстрелы Харькова, враг не имеет шанса продвинуться в Изюмском направлении. Сейчас там продолжаются бои.

По информации Харьковской военной администрации, предоставленной Офису Президента, некоторые территории в Изюмском районе уже освобождены. Позиции этих населенных пунктов заняли Вооруженные Силы Украины, сообщает 24 канал.

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Ситуация в Харьковской области: данные за утро 9 апреля

Сообщается, что оккупанты продолжили ночные обстрелы жилых районов Харькова. Тем временем в области ведутся бои в Изюмском направлении.

Продолжается зачистка освобожденных территорий в Изюмском районе,

– сообщили в Харьковском ОВА.

В Барвенковом и Лозовой продолжается эвакуация населения.

Накануне разведка Британии сообщила, что враг продвинулся к югу от Изюма, который частично остается под их контролем. По их данным, населенный пункт является одной из важнейших стратегических территорий для продвижения оккупационных войск.

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