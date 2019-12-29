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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Освобожденных из плена украинцев обследуют в больнице "Феофания"

      19 Читати новину українською
      Украинцев освободили 29 декабря на КПВВ "Майорское" / ОП

      Украинцев, которых освободили из плена боевиков в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря, обследуют в больнице "Феофания". Это нужно сделать, чтобы для каждого определить необходимую программу реабилитации.

      После встречи с родственниками освобожденные украинцы в специальных автобусах поехали в больницу. В Офисе Президента сообщили, что освобожденные нуждаются в реабилитации.

      Читайте также: Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: появилась реакция Зелинского

      А чтобы определить, какая именно реабилитация нужна каждому освобожденному украинцу, сначала надо провести медицинское обследование.

      Обмен пленными 29 декабря: главное

      • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 127 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

      Полное видео, как происходил обмен пленными:

      К теме: Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: около 20 человек отказались участвовать

      Обмен пленными: как реагируют политики и известные украинцы
      29 декабря
      915
      Автор: Северин Трач
      Теги: Оккупированные территории Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости Украины Война на Донбассе Офіс Президента
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