Освобожденных из плена украинцев обследуют в больнице "Феофания"

Украинцев, которых освободили из плена боевиков в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря, обследуют в больнице "Феофания". Это нужно сделать, чтобы для каждого определить необходимую программу реабилитации.

После встречи с родственниками освобожденные украинцы в специальных автобусах поехали в больницу. В Офисе Президента сообщили, что освобожденные нуждаются в реабилитации.

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А чтобы определить, какая именно реабилитация нужна каждому освобожденному украинцу, сначала надо провести медицинское обследование.

Обмен пленными 29 декабря: главное

Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.

На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.

Украина передала российской стороне 127 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

Полное видео, как происходил обмен пленными:

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