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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Звільнених із полону українців обстежать у лікарні "Феофанія"

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      Українців звільнили 29 грудня на КПВВ "Майорське" / ОП

      Українців, яких звільнили з полону бойовиків у рамках обміну утримуваними особами 29 грудня, обстежать у лікарні "Феофанія". Це потрібно зробити, абити для кожного визначити необхідну програму реабілітації.

      Після зустрічі з родичами звільнені українці у спеціальних автобусах поїхали до лікарні. У Офісі Президента повідомили, що звільнені потребують реабілітації.

      Читайте також: Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: з'явилася реакція Зеленського

      А щоб визначити, яка саме реабілітація потрібна кожному звільненому українцю, спочатку треба провести медичне обстеження.

      Обмін полоненими 29 грудня: головне

      • Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

      • Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

      Повне відео, як відбувався обмін полоненими:

      До теми: Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: близько 20 осіб відмовилися брати участь

      Обмін полоненими: 76 українців вже на Батьківщині – список
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Обмін полоненими Офіс Президента Окуповані території Війна на Донбасі
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