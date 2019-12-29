Звільнених із полону українців обстежать у лікарні "Феофанія"

Українців, яких звільнили з полону бойовиків у рамках обміну утримуваними особами 29 грудня, обстежать у лікарні "Феофанія". Це потрібно зробити, абити для кожного визначити необхідну програму реабілітації.

Після зустрічі з родичами звільнені українці у спеціальних автобусах поїхали до лікарні. У Офісі Президента повідомили, що звільнені потребують реабілітації.

Читайте також: Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: з'явилася реакція Зеленського

А щоб визначити, яка саме реабілітація потрібна кожному звільненому українцю, спочатку треба провести медичне обстеження.

Обмін полоненими 29 грудня: головне

Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

Повне відео, як відбувався обмін полоненими:

До теми: Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: близько 20 осіб відмовилися брати участь