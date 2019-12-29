Звільнених із полону українців обстежать у лікарні "Феофанія"
Українців, яких звільнили з полону бойовиків у рамках обміну утримуваними особами 29 грудня, обстежать у лікарні "Феофанія". Це потрібно зробити, абити для кожного визначити необхідну програму реабілітації.
Після зустрічі з родичами звільнені українці у спеціальних автобусах поїхали до лікарні. У Офісі Президента повідомили, що звільнені потребують реабілітації.
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А щоб визначити, яка саме реабілітація потрібна кожному звільненому українцю, спочатку треба провести медичне обстеження.
Обмін полоненими 29 грудня: головне
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Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.
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На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
- Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.
Повне відео, як відбувався обмін полоненими:
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