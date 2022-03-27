От 20 до 30 тысяч мариупольцев принудительно депортировали в Россию, – мэр города Бойченко

Российские оккупанты насильственно вывозят жителей Мариуполя в Россию. В общей сложности уже принудительно депортировали от 20 до 30 тысяч местных жителей.

Однако это пока только вероятные данные. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Теперь они (россияне – 24 канал) публикуют некоторые списки, но им верить нельзя. По оценкам, это от 20 до 30 тысяч горожан,

– сказал Бойченко.

Соседа мэра принудительно вывезли из города

Он объяснил, что трудно сказать, зачем оккупанты это делают. Однако, как он поделился, накануне ему позвонил по телефону сосед, которого принудительно вывезли.

"Он ушел за водой, а его увезли. Сейчас он оказался в оккупированном Новоазовске. Кого-то везут в Россию. Допустим, поезд погрузили, он поехал в Томск", – рассказал городской голова.

Люди напуганы

Бойченко отметил, что люди еще очень напуганы и боятся говорить. Они не понимают, что будет с ними дальше. Более того, не у всех есть мобильные телефоны или документы. Контакт с людьми есть, но он очень слабый. Людям нужно прийти в себя.

"У моего товарища родители позвонили, но говорят шепотом. Вы должны понимать, человек 20 дней сидел в подвале, а теперь его забрали непонятно куда", – добавил мэр.

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К сожалению, в депортации мариупольцев не уважают. По информации главы Мариуполя, людей переписывают.

"Россияне ничем не отличаются от фашистов – те же концлагеря, как в 1941 году. Все по методике Геббельса (канцлер Третьего Рейха – 24 канал). Работают по инструкции", – добавил он.

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