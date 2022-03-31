От 8,5 миллиарда долларов, – в Минагрополитики оценили ущерб от войны

Полномасштабная война, начатая Россией, уже принесла Украине серьезные экономические потери. От нереализованного экспорта сельхозпродукции мы потеряли по меньшей мере полтора миллиардов долларов.

На территориях, где есть боевые действия, утрачены посевы, сельхозтехника, элеваторные мощности. Об этом рассказал Тарас Высоцкий, заместитель министра аграрной политики.

Важно Убытки Украины из-за российского вторжения превысили триллион долларов

По предварительным оценкам, потери составляют от 8,5 миллиарда долларов.

Какая ситуация с посевной

Высоцкий рассказал, что в этом году посевная началась фактически по всей территории страны.

Сеять ранние культуры начали с этой недели. Уже посеяно около 400 тысяч гектаров. Это даже на 10% больше, чем в этом периоде прошлого года.

Кстати – Оккупанты заставляют фермеров на Херсонщине сеять, а хлеб планируют вывезти в Россию, – Братчук: