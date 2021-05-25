Кулеба рассказал, как Украина выиграет от остановки авиасообщения с Беларусью

Украина с полуночи 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что это ударит по белорусскому бюджету, но увеличит прибыль Украины.

Глава МИД приветствовал такое решение Украины. Также он заявил, что Беларусь пересекла "красную линию" в отношении к гражданам, к международному праву.

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Ответ должен быть принципиальным, – Кулеба о действиях белорусских властей

"Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответа. Потому что, если сейчас "спустить" это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и жестокое. Поэтому ответ должен быть очень принципиальным", – заявил Кулеба.

Он пояснил, что президент Украины поручил правительству срочно принять все решения, необходимые для того, чтобы закрыть полеты между Украиной и Беларусью.

Это значит, что нельзя будет летать из аэропорта Украины в аэропорт Беларуси или осуществлять украинским авиакомпаниям транзит через воздушное пространство Беларуси,

– пояснил глава МИД.

Причины и последствия решения

Дмитрий Кулеба пояснил, что решение не только политическое, но и безопасное. Потому что действия белорусских властей непредсказуемы и Украина не может заранее понять все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси.

Он также добавил, что по белорусским властям будет нанесен весомый экономический удар. Ведь, белорусский бюджет не будет дополучать транзитные средства, которые платят авиакампании за пролет по белорусскому небу, а их авиакампании начнут нести убытки.

Это решение приведет к определенному увеличению прибылей Украины. Потому что авиакомпании ЕС и других государств, которые ранее пролетали над Беларусью, теперь будут пролетать над Украиной и платить транзитные средства нашему государству,

– заявил Кулеба.

Он заверил, что МИД изначально заботится о защите наших граждан и о том, чтобы власти Беларуси задумалась, остановилась в своем своеволии и начала уважать права человека и международные права.

Коротко о событиях в Минске

23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске якобы из-за заминирования, о котором сообщили белорусские диспетчеры. Но никакой взрывчатки не нашли.

Однако, власти Беларуси задержали журналиста Романа Протасевича и его девушку-россиянку.

Роман Протасевич – бывший главный редактор телеграмм-канала NEXTA, который координировал действия митингующих, рассказывал о зверских избиениях силовиками мирных активистов.

Весь цивилизованный мир осудил такие действия Беларуси, принимает решение о прекращении авиасообщения со страной и призывает освободить Протасевича и его девушку, которые сейчас находятся в белорусском СИЗО.