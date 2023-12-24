Капеллан Гарнизонного храма святых Петра и Павла во Львове, отец Роман Ментух в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о начале полномасштабного вторжения и поездки на фронт.

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Помощь для военных

По словам Романа Ментуха, от 24 февраля 2022 Храм постоянно поддерживает украинских военных и помогает закрывать важные потребности. В частности, передавал каски, бронежилеты и другую амуницию, средства обогрева, генераторы. Сейчас запросы несколько изменились и появились новые вызовы – дроны и автомобили.

"Ищем возможность от Храма на протезирование или лечение – это продолжение помощи. Работаем с семьями военных. Многие военные просили, чтобы мы поселили их жен и детей здесь во Львове, нашли для них жилье. Часто к нам приходят с разными благотворительными инициативами", – отметил он.

Кроме этого при Храме есть много военных капелланов. Их пытаются менять на передовых или посещать вместе с военными. Священнослужитель вспомнил, как однажды пришлось доставлять защитникам автомобиль и оказаться в достаточно опасной ситуации.

Мы ехали и ночью заблудились, связи нет. И когда видели вспышки над собой, стало страшно. Затем смогли выехать в ближайший населенный пункт и связаться с военными. Они говорят: отправляем за вами Иисуса. Мы думали это шутка или позывной. Когда передали машину, все разгрузили, я спросил у военного: почему у него такой позывной. Но оказалось, что это его имя,

– поделился Роман Ментух.

Священник отмечает, что быть рядом с военными – важная и ответственная миссия. А общая молитва позволяет хоть на мгновение не слышать звуки вражеских обстрелов и мысленно вернуться домой в круг родных.

"Мы видим, что наши защитники через свое христианское воспитание, христианскую мораль готовы идти и уберечь от зла того, кто за их плечами. Не просто убегать от зла, а защищать своих родных от зла. И это правдивая христианская позиция", – добавил он.

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла имеет свой сайт и страницу в Facebook, где можно присоединиться к сборам и помощи. В этом значительно помогают прихожане, которые приносят вещи или делают пожертвования.

Кто такой военный капеллан и какова его основная задача на фронте