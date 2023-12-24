Капелан Гарнізонного храму святих Петра і Павла у Львові, отець Роман Ментух в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів про початок повномасштабного вторгнення і поїздки на фронт.

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Допомога для військових

За словами Романа Ментуха, від 24 лютого 2022 року Храм постійно підтримує українських військових та допомагає закривати важливі потреби. Зокрема, передавав каски, бронежилети та іншу амуніцію, засоби обігріву, генератори. Зараз запити дещо змінилися і з'явилися нові виклики – це дрони та автівки.

"Шукаємо можливість від Храму на протезування чи лікування – це продовження допомоги. Працюємо з родинами військових. Багато військових просили, щоб ми поселили їхніх дружин і дітей тут у Львові, знайшли для них помешкання. Часто до нас приходять з різними благодійними ініціативами", – зазначив він.

Крім цього при Храмі є багато військових капеланів. Їх намагаються змінювати на передових, або навідувати разом із військовими. Священнослужитель пригадав, як одного разу довелося доправляти захисникам автівку і опинитися у досить небезпечній ситуації.

Ми їхали і вночі заблукали, зв'язку немає. І коли бачили спалахи над собою, стало лячно. Згодом змогли виїхати у найближчий населений пункт і зв'язатися з військовими. Вони кажуть: відправляємо по вас Ісуса. Ми думали то жарт чи позивний. Коли передали машину, все розгрузили, я запитав у військового: чому у нього такий позивний. Але виявилося, що то його ім'я,

– поділився Роман Ментух.

Священник наголошує, бути поруч із військовими – важлива і відповідальна місія. А спільна молитва дозволяє бодай на мить не чути звуки ворожих обстрілів і подумки повернутися додому у коло рідних.

"Ми бачимо, що наші захисники через своє християнське виховання, християнську мораль готові йти і вберегти від зла того, хто за їхніми плечима. Не просто втікати від зла, а боронити своїх рідних від зла. І це є правдива християнська позиція", – додав він.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла має свій сайт та сторінку у Фейсбуці, де можна долучитися до зборів та допомоги. У цьому значно допомагають парафіяни, які приносять речі чи роблять пожертви.

Хто такий військовий капелан і яке його основне завдання на фронті