От бессильной злобы на Запад Россия решила репрессировать историю

С самого начала, когда появились российские ультиматумы США и НАТО был понятен дальнейших ход событий. Было ясно, что Запад ультиматум отвергнет и начнутся переговоры, которые зайдут в тупик. Во всем этом уравнении было одно неизвестное. А именно, каков будет ответ путинской России в случае заранее на 100% предсказуемого отказа Запада. И вот все прояснилось.

Каратель всея Запада

Ответ будет абсолютно асимметричный и совсем не в том направлении, которого ждали на Западе, и о котором писала западная пресса. Путин не будет вторгаться в Украину, он накажет Запад, сразу всю европейскую, всю иудео-христианскую цивилизацию. Нанесет ей сокрушительный удар в самое сердце.

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Для этого не надо начинать третью мировую, достаточно объявить, что Европа лишается статуса центра мировой культуры и цивилизации. Российский телевизор орет про это уже давно, а теперь решено закрепить это официально в школьных учебниках истории.

Мышление тех людей, которые называют себя политической элитой России, имеет структуру полностью аналогичную мышлению последователей религии вуду. Те, стремясь причинить вред врагу, изготавливают магическую куклу и начинают ее всячески унижать и обижать, плевать на нее, осыпать ее проклятиями, втыкать в нее иглы и в конце концов казнят несчастную игрушку в полной уверенности что тем самым наказали и уничтожили своего врага.

Путинская Россия, будучи не в состоянии причинить существенный вред Западу, изготовила "куклу" – описание истории Запада в школьном учебнике, и теперь намеревается всячески отыграться на этой "исторической кукле" за свое собственное историческое поражение и за свою собственную глупость, благодаря которой Россия сейчас вынуждена выбирать между гибелью и потерей лица.

Один из ответов НАТО состоит в новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории, где решено не делать акцент на истории Европы, отойти от "европоцентризма" – мировоззренческой установки, согласно которой Европа является центром мировой культуры и цивилизации. Об этом объявил академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества (РИО) Александр Чубарьян.

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Сам по себе отказ от европоцентризма, равно как и от россиецентризма и москвацентризма, – это вполне нормальные тенденции. Причем, две последние тенденции для российской системы школьного образования намного более актуальны чем отказ от европоцентризма. Поскольку московский взгляд на события, например, 1552 года, взятие Грозным Казани, не может не отличаться существенно от взгляда из Казани. Или фигура Великого князя Рязанского Олега Ивановича, который усилиями московских летописцев предстал в качестве исчадия ада, предателем хуже Святополка Окаянного, а в Рязани ему стоит памятник, и он у себя на родине весьма почитаем.

Взгляд из каждого региона на историю отличается от московского. Вот: как на Чукотке преподавать историю русско-чукотских войн, которые длились весь 18-й век ? Это серьезная и актуальная методологическая проблема, а Кремль беспокоит только смещение Европы с пьедестала.

Защитники "исторической правды"

Дело не только в том сколько часов отвести изучению истории Европы, сколько – истории Африки или Южной Америки, но и в том, как исключить ту чудовищную политизацию истории, которая вызвана маниакальным стремлением российского руководства и лично Путина написать "правильную историю", защитить эту "правильную историю", создать на основе этой "правильной" версии истории новую гражданскую религию, в центре которой расположен культ Победы.

Чего стоит только внесение в новую Конституцию России совершенно безумной статьи 67, часть 3 которой гласит: "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".

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Какую историческую правду и какими методами будет защищать государство, например, по вопросу о числе погибших советских граждан во время Второй мировой? Сталин после войны объявил о 7 миллионах погибших. Когда я учился в школе во времена Хрущева и Брежнева, официальная цифра погибших была – 20 миллионов. Сейчас цифра выросла до 26,6 миллиона, а на парламентских слушаниях в Госдуме некоторые историки заявили, что в годы войны погибло свыше 40 миллионов советских граждан.

Насколько величина подвига зависит от числа погибших, и значит ли, что тот историк, который считает, что погибло меньше 40 миллионов, "умаляет подвиг"? Кто должен решать, что является исторической правдой: полиция, ФСБ, СКР, прокуратура? Считается ли умалением подвига народа разоблачение фейка о "28 панфиловцах", или добросовестное историческое исследование массового изнасилования немок советскими солдатами?

Считаются ли теперь "исторической правдой", находящейся под защитой государства, чудовищные в своей безграмотности так называемыке "исторические" статьи Путина и его многочисленные высказывания на темы истории, например, о том, что "Украину создал Ленин"?

Теперь Азия

Конечно, бывают совпадения. Но крайне маловероятно, что объявление о том, что в школьных учебниках Европа будет лишена статуса центра мировой культуры и цивилизации совершенно случайно произошло в те дни когда Россия вступила в открытое противостояние с Западом, а российский телевизор круглосуточно визжит о конце Европы и кризисе европейских ценностей, а также о том, что России не по пути с Европой, что мы теперь – Азия.

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90-летний академик Чубарьян, под руководством которого проходит эта спецоперация по развенчанию Европы, лишению ее звания центра мировой культуры и цивилизации, человек опытный, доверенное лицо Путина, поэтому ждать от него полной политической нейтральности не приходится. Но проблема даже не в той методичке, которая спускается из Москвы, а в том, как это будет преподнесено и воспринято многотысячным отрядом учителей, многие из которых участвовали например, в организации того, что в России называется выборами и приучены держать нос по ветру, чутко улавливать те сигналы, которые издает власть.

И вот эти учителя, сверив "реформу" мировой истории в политическим моментом и с тем, о чем круглосуточно орут Соловьев и Скабеева, начнут вдалбливать детям всякую чушь про гнилую Европу, в которой сроду ничего хорошего не было, про то, как она разлагается и испокон века пыталась делать пакости святой Руси.

Между колдунами вуду и российским руководством есть различие и оно не в пользу руководства России. Когда колдун втыкает иголки в магическую куклу, он никому не приносит реального вреда. Когда руководство России желая наказать Запад, уродует историю и впихивают этого уродца в головы школьников, оно, это руководство способствует выращиванию поколения манкуртов, и тем самым наносит вред стране…

Террористы курильщика

Одновременно с "историческим" наказанием Запада, руководство России решило отомстить зарубежным супостатам, нанеся удар по "пятой колонне". В реестр организаций и физических лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности внесен Алексей Навальный. Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник 25 января.

Вместе с Навальным в реестр попали и члены его команды – Любовь Соболь, Георгий Албуров, Вячеслав Гимади, Руслан Шаведдинов и Лилия Чанышева. У них у всех замораживаются счета в банках, хотя, полагаю, у всех кто хоть как-то связан с Навальным, на счетах могут быть только долги по миллионным штрафам.

Для Кремля ХАМАС и Хезболла не являются террористами, талибы вообще отличные ребята, а террористы – вот они – Навальный и его команда.

Действия руководства России напоминают поведение алкаша, которому начистили физиономию в уличной драке и он избивает жену и детей, вымещая на них свою злобу…

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