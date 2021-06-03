От COVID-19 умер главный архитектор Днепропетровщины

Умер главный архитектор Днепропетровской области Игорь Богданов. Он долго боролся с COVID-19, однако болезнь все же оказалась сильнее.

Об этом сообщил его коллега Игорь Саенко в сообществе Архитекторы города Днепр. По его словам, мужчина ушел из жизни примерно в 3 часа ночи 3 июня.

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Бывший главный архитектор Днепропетровщины Игорь Богданов / Фото Игоря Саенко

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Под публикацией о смерти выразили свои соболезнования многие архитекторы Днепра. Они его вспоминают как профессионального, доброго и честного человека.

Прощание с Игорем Богдановым пройдет 4 июня в Доме архитектора в Днепре с 12:00 до 13:00.

"Информатор" сообщает, что в течение 1998 – 2004 годов Игорь Богданов был главным архитектором Днепра. Примерно 10 предыдущих лет он был главным архитектором Днепропетровской области.

Он был автором многих довольно масштабных проектов. В частности цирка на Набережной, а также многофункционального комплекса на жилом массиве Победа в Днепре.



Публикация Игоря Саенко о смерти Игоря Богданова / Скриншот 24 канала