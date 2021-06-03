Про це повідомив його колега Ігор Саєнко в спільноті Архітектори міста Дніпро. За його словами, чоловік пішов із життя приблизно о 3 годині ночі 3 червня.

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Колишній головний архітектор Дніпропетровщини Ігор Богданов / Фото Ігоря Саєнка

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Під дописом про смерть висловили свої співчуття багато архітекторів Дніпра. Вони його згадують як професійну, добру та чесну людину.

Прощання з Ігорем Богдановим відбуватиметься 04 червня в Будинку архітектора в Дніпрі з 12:00 до 13:00.

"Інформатор" повідомляє, що протягом 1998 – 2004 років Ігор Богданов був головним архітектором Дніпра. Приблизно 10 попередніх років він був головним архітектором Дніпропетровської області.

Він був автором багатьох досить масштабних проєктів. Зокрема цирку на Набережній, а також багатофункціонального комплексу на житловому масиві Перемога в Дніпрі.



Допис Ігоря Саєнка про смерть Ігоря Богданова / Скриншот 24 каналу

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