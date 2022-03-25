От факультета ничего не осталось: фото разрушенного университета Каразина в Харькове
25 марта 2022 , 14:06Читати новину українською
Источник:ZN.UA
Российские ракеты разрушили здание экономического факультета Харьковского национального университета имени Каразина.
От образовательного учреждения не осталось и следа. Здание превратилось в руины.
Важно В Харькове снаряд попал в людей, стоящих в очереди за гуманитаркой: ужасный момент удара
Все окна и двери выбиты, а стены разрушены. Единственное, что напоминает об университете – папки и книги в уцелевших шкафах аудиторий.
В сети показали фотографии ужасающих разрушений.
Факультет университета Каразина / Фото ZN.UA:
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