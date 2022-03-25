От факультета ничего не осталось: фото разрушенного университета Каразина в Харькове

25 марта 2022 , 14:06
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Источник:

ZN.UA

Российские ракеты разрушили здание экономического факультета Харьковского национального университета имени Каразина.

От образовательного учреждения не осталось и следа. Здание превратилось в руины.

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Все окна и двери выбиты, а стены разрушены. Единственное, что напоминает об университете – папки и книги в уцелевших шкафах аудиторий.

В сети показали фотографии ужасающих разрушений.

Факультет университета Каразина / Фото ZN.UA:

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Автор: Ольга Музика