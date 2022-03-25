От факультета ничего не осталось: фото разрушенного университета Каразина в Харькове

Российские ракеты разрушили здание экономического факультета Харьковского национального университета имени Каразина.

От образовательного учреждения не осталось и следа. Здание превратилось в руины.

Важно В Харькове снаряд попал в людей, стоящих в очереди за гуманитаркой: ужасный момент удара

Все окна и двери выбиты, а стены разрушены. Единственное, что напоминает об университете – папки и книги в уцелевших шкафах аудиторий.

В сети показали фотографии ужасающих разрушений.

Факультет университета Каразина / Фото ZN.UA:

Может заинтересовать – Какая ситуация в Харькове 25 марта и выросли ли цены на продукты: