От имени Умерова звонят неизвестные: мошенники "охотятся" на информацию
- Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что мошенники звонят и пишут от его имени.
- Неизвестные лица пытаются получить информацию от дипломатов и международных партнеров.
Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что от его имени поступают звонки и сообщения. Он призвал всех проверять правдивость и источники информации.
По словам секретаря, мошенники таким образом пытаются получить информацию от дипломатов и зарубежных коллег. Об этом сообщил Рустем Умеров.
Смотрите также Есть продвижение и прогресс, – Умеров и Виткофф подвели итоги встреч в США
Что известно о мошеннических звонках?
Рустем Умеров сообщил, что в последние дни фиксируются попытки коммуникации от его имени с неизвестных номеров.
Мошенники обращаются к международным партнерам, дипломатам и коллегам с различными запросами, пытаясь получить определенную информацию.
Эти сообщения не имеют никакого отношения ко мне или к официальной деятельности. Призываю всех соблюдать информационную гигиену и проверять источники коммуникации,
– отметил Умеров.
Он также отметил, что в случае получения подобных сообщений или звонков нужно сразу же обращаться в Аппарат СНБО Украины.
Таким образом можно будет проверить информацию и предотвратить распространение фейков.
Что известно о фейковых звонках и как можно защититься?
За 2025 год телефонное мошенничество стало более изощренным, в частности из-за использования deepfake-звонков, клонирования голоса, атак на eSIM и фейковых мобильных приложений.
Злоумышленники могут использовать нейросети для создания гиперреалистичных голосовых подделок. Таким образом мошенники получают необходимую информацию.
Смишинг (SMS-мошенничество) теперь почти не отличается от официальных сообщений. Поддельные сообщения могут поступать от кого угодно, даже от представителей власти.