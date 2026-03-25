От имени Умерова звонят неизвестные: мошенники "охотятся" на информацию

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что от его имени поступают звонки и сообщения. Он призвал всех проверять правдивость и источники информации.

По словам секретаря, мошенники таким образом пытаются получить информацию от дипломатов и зарубежных коллег. Об этом сообщил Рустем Умеров.

Что известно о мошеннических звонках?

Рустем Умеров сообщил, что в последние дни фиксируются попытки коммуникации от его имени с неизвестных номеров.

Мошенники обращаются к международным партнерам, дипломатам и коллегам с различными запросами, пытаясь получить определенную информацию.

Эти сообщения не имеют никакого отношения ко мне или к официальной деятельности. Призываю всех соблюдать информационную гигиену и проверять источники коммуникации,

– отметил Умеров.

Он также отметил, что в случае получения подобных сообщений или звонков нужно сразу же обращаться в Аппарат СНБО Украины.

Таким образом можно будет проверить информацию и предотвратить распространение фейков.

