За словами секретаря, шахраї таким чином намагаються отримати інформацію від дипломатів та закордонних колег. Про це повідомив Рустем Умєров.
Що відомо про шахрайські дзвінки?
Рустем Умєров повідомив, що останніми днями фіксуються спроби комунікації від його імені з невідомих номерів.
Шахраї звертаються до міжнародних партнерів, дипломатів і колег із різними запитами, намагаючись отримати певну інформацію.
Ці повідомлення не мають жодного відношення до мене чи до офіційної діяльності. Закликаю всіх дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти джерела комунікації,
– зазначив Умєров.
Він також наголосив, що в разі отримання схожих повідомлень або дзвінків потрібно одразу ж звертатися до Апарату РНБО України.
Таким чином можна буде перевірити інформацію та запобігти розповсюдженню фейків.
Що відомо про фейкові дзвінки та як можна захиститись?
За 2025 рік телефонне шахрайство стало витонченішим, зокрема через використання deepfake-дзвінків, клонування голосу, атак на eSIM і фейкових мобільних додатків.
Зловмисники можуть використовувати нейромережі для створення гіперреалістичних голосових підробок. Таким чином шахраї отримують необхідну інформацію.
Смішинг (SMS-шахрайство) тепер майже не відрізняється від офіційних повідомлень. Підроблені повідомлення можуть надходити від будь-кого, навіть від представників влади.