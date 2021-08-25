От Канады до Индонезии: достопримечательности засияли сине-желтыми цветами ко Дню Независимости

День Независимости вместе с Украиной праздновали во многих государствах мира. В честь праздника известные исторические памятники или выдающиеся места подсветили цветами нашего флага.

В украинском министерстве иностранных дел собрали фото из самых разных уголков мира. Цвета украинского флага появились едва ли не на всех континентах мира.

Кстати "Слава Украине" от пилота и гимн на борту: украинцы в полете отметили День Независимости

Достопримечательности и места в цветах украинского флага

Сине-желтыми цветами засияли и Бурдж-Халифа, и Ниагарский водопад, и мосты через Босфор. В знак поддержки Украины сине-желтыми цветами подсветили Финикийскую крепость, CN Tower в Торонто и самую высокую башню Индонезии.

Во многих городах посмотреть на сине-желтые сооружения собрались диаспоряне и дипломатические работники. Украинцы надели вышиванки и развернули национальные флаги.

Памятники архитектуры и достопримечательности в цветах украинского флага / Фото из фейсбука МИД Украины



Бурдж-Халифа подсветили сине-желтыми цветами: смотрите видео

День Независимости: как прошло празднование в Украине