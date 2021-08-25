От Канады до Индонезии: достопримечательности засияли сине-желтыми цветами ко Дню Независимости
Источник:МИД Украины
День Независимости вместе с Украиной праздновали во многих государствах мира. В честь праздника известные исторические памятники или выдающиеся места подсветили цветами нашего флага.
В украинском министерстве иностранных дел собрали фото из самых разных уголков мира. Цвета украинского флага появились едва ли не на всех континентах мира.
Кстати "Слава Украине" от пилота и гимн на борту: украинцы в полете отметили День Независимости
Достопримечательности и места в цветах украинского флага
Сине-желтыми цветами засияли и Бурдж-Халифа, и Ниагарский водопад, и мосты через Босфор. В знак поддержки Украины сине-желтыми цветами подсветили Финикийскую крепость, CN Tower в Торонто и самую высокую башню Индонезии.
Во многих городах посмотреть на сине-желтые сооружения собрались диаспоряне и дипломатические работники. Украинцы надели вышиванки и развернули национальные флаги.
Памятники архитектуры и достопримечательности в цветах украинского флага / Фото из фейсбука МИД Украины
Бурдж-Халифа подсветили сине-желтыми цветами: смотрите видео
День Независимости: как прошло празднование в Украине
- В Киеве на Крещатике состоялся самый масштабный в истории парад, в котором приняли участие более 5 тысяч военных.
- В начале парада Владимир Зеленский произнес поздравительную речь, вручил награды выдающимся украинцам и подписал указ о создании Дня расцвета украинской государственности. Его будут отмечать 28 июля.
- К мероприятию привлекли морскую авиацию ВМС, авиацию Воздушных сил и армейскую авиацию Сухопутных войск ВСУ. На Крещатик выходили 3 колонны – пешая, воздушная и механизированная.
- Вечером на НСК "Олимпийский" состоялось шоу "Независимость в нашей ДНК". В этом праздничном концерте приняли участие более 30 известных украинских исполнителей и групп.
- Всего на празднование Дня Независимости потратили около 5,5 миллиарда гривен.