От коронавируса умер известный писатель Слава Се

Латвийский писатель Вячеслав Солдатенко умер в Риге. Мужчина не пережил двустороннюю пневмонию, вызванную инфекцией COVID-19.
Мужчину госпитализировали в Рижскую больницу 3 июня, однако он не смог побороть болезнь.
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Ушел из жизни латвийский писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Се. Ему было 52 года,
– говорится в сообщении.
Последнее путешествие писателя было именно в Киев.
Вячеслав Солдатенко: факты из жизни
- Вячеслава Солдатенко родился в апреле 1969 года в Риге, столице Латвии.
- Учился на психолога в Международном институте практической психологии в Риге.
- Работал психофизиологом в комиссии медэкспертизы при МВД Латвии. Впоследствии интерпретировал психологические тесты в службе по найму персонала, занимался маркетингом, был членом совета директоров одного из предприятий.
- В 2000 году завод, где работал мужчина, не продлил с ним контракт. Это случилось, когда старшей дочери был год.
- Поэтому Вячеслав пошел работать сантехником.
- С женой он развелся в 2009 году. У мужчины осталось две дочери.
Источник: Википедия
Творчество Славы Се
Карьеру писателя начал с заметок в "Живом Журнале". Именно там он публиковал свои материалы под псевдонимом Слава Се.
Первую свою книгу "Сантехник, его кот, жена и другие подробности" Слава писал почти 5 лет, однако небольшой тираж в 3 тысячи экземпляров раскупили за несколько дней. Впоследствии ее выдавали снова – всего вышло ориентировочно 100 тысяч экземпляров.
Издание "Фокус" пишет, что он еще написал книги "Ева", "Жираф", "Сантехник. Твое мое колено", "Весь сантехник в одной стопке", "Сантехник с пылу и с жаром", "Последний сантехник", "Ева", "Когда утонет черепаха".
Кроме того, Слава Се также был сценаристом фильмов "Джентльмены, удачи!", "Садко", "Три богатыря: Ход конем".
Воспоминания коллег и поклонников
Умер Слава Се. Пожалуй, один из самых точных, ярких, интеллектуальных современных писателей,
– написал журналист Алексей Лушников.
"Пишу эти слова и кроме ощущения ужаса и боли ничего нет ... Молодой. Бесконечно талантливый. Поцелованный богом. Гениальный. Иронично-тонкий. Легкий. Дружески-искренний. И удивительно точен в своих писательских ощущениях мира...", – написал Лушников.
"Психолог по образованию, сантехник по призванию, отец-одиночка по обстоятельствам...", – написали о славе Се в издательстве.
В начале апреля 2021 года писатель дал интервью Украинской телепередаче D1:7218.