От Кремля – на границу Украины: в деле уклонистов нашли вероятный российский след

Пограничники задержали мужчин, пытавшихся незаконно уехать из Украины. Один из них – возможно, российский агент.

Мужчин задержали на Закарпатье. Они пытались попасть в Румынию, хотя и были призывного возраста.

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Один из фигурантов дела может быть российским агентом

Во время обысков в квартире одного из мужчин удалось найти разные банковские карты и средства связи. Кроме этого, у него нашли просроченное удостоверение из Администрации президента России. Он якобы являлся уполномоченным представителем.

Пограничники проверяют, не подделка ли это. Они подчеркивают, что, возможно, в этом деле есть российский след.

Там уточнили, что во многих пропагандистских телеграм-каналах призывали украинских мужчин пересекать границу, рекламировали разные незаконные услуги.

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