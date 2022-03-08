"От меча и погибнут": в Минобороны уверены, что Путину не под силу уничтожить Чернигов

Враг продолжает попытки блокировать Чернигов. Однако в Министерстве обороны Украины уверены, что у главы Кремля Путина и его прихвостней ничего не удастся.

Врагу не под силу уничтожить Чернигов, считают там. Это не удалось даже Гитлеру, поэтому у Путина нет шансов.

Внимание Враг продолжает попытки блокировать Чернигов: через Десну восстанавливают понтонную переправу

В ведомстве отметили, что орда называет себя потомками киевских князей. Когда-то эти земли породили основателя Москвы Юрия Долгорукова – шестого сына Владимира Мономаха, а ныне оккупанты цинично его уничтожают.

"Одной рукой Путин крестится, другой бомбит православные святыни Чернигова", – сказали в Минобороны.

Они убеждены, что кремлевские захватчики, которые пришли в Чернигов с мечом, от него и погибнут

Город с более чем 1 000-летней историей не смог уничтожить Гитлер в 1941-м, не сможет и Путин в 2022-м,

– заверили там.

"Чернигов — город-герой Украины! Смерть русскому оккупанту! Победа за нами!", – добавили в ведомстве.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!