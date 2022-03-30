От "нацбатов" до Овсянниковой: российские фейки за 29 марта

Работники ЦПД при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враг распространял в течение 29 марта.

Фейк 1: обстрелы ВСУ

Оккупанты РФ продолжают тактику обстрелов захваченных территорий для дискредитации ВСУ в глазах местного населения.

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Важно: перед обстрелами оккупанты озвучивают местному населению информацию о планировании наступления силами ВС Украины,

– говорится в сообщении.

Фейк 2: видео от "нацбатов"

Минобороны страны-оккупанта сообщило, что украинское политическое и военное руководство "приказывает нацбатам снимать постановочные видео о якобы совершенных военными России убийствах мирных граждан и мародерстве".

Фейк 3: Россияне не должны страдать от санкций

Пропагандисты РФ продолжают продвигать тезисы "нет русофобии, россияне не должны отвечать за Путина, россияне не должны страдать от санкций". Такие тезисы озвучила в эфире итальянского телеканала "RAI" Марина Овсянникова, которая раньше выходила на телевидении РФ с антивоенным плакатом.

Россиянам приказывают создавать постановочные видео: смотрите видео