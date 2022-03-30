Фейк 1: обстріли ЗСУ

Окупанти РФ продовжують тактику обстрілів захоплених територій для дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення.

Читайте також: Росіянам наказують створювати постановні відео, де нібито українці знущаються з полонених

Важливо: перед обстрілами окупанти озвучують місцевому населенню інформацію про планування наступу силами ЗС України,

– йдеться в повідомленні.

Фейк 2: відео від "нацбатів"

Міноборони країни-окупантки повідомило, що українське політичне та військове керівництво "наказує нацбатам знімати постановочні відео про нібито скоєні військовими Росії вбивства мирних громадян та мародерство".

Фейк 3: Росіяни не мають страждати від санкцій

Пропагандисти РФ продовжують просувати тези "ні русофобії, росіяни не мають відповідати за Путіна, росіяни не мають страждати від санкцій". Такі тези озвучила в ефірі італійського телеканалу "RAI" Марина Овсяннікова, яка раніше виходила на телебаченні РФ з антивоєнним плакатом.

Росіянам наказують створювати постановні відео: дивіться відео