У Міноборони України заявили, що відповідний наказ дав виконувач обов'язків міністра оборони Росії. Країна-окупантка намагається розгорнути кампанію з метою скомпрометувати Україну.

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Російським військовим наказано створити та поширити постановні відео, де ніби-то українська сторона проявляє нелюдське ставлення до полонених Росії,

– розповіли у Міноборони.

Росіянам наказують створювати постановні відео: дивіться відео

Однак обман викрили. Росії не вдасться реалізувати свої "фейкові" плани.

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