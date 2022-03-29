У Міноборони України заявили, що відповідний наказ дав виконувач обов'язків міністра оборони Росії. Країна-окупантка намагається розгорнути кампанію з метою скомпрометувати Україну.
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Російським військовим наказано створити та поширити постановні відео, де ніби-то українська сторона проявляє нелюдське ставлення до полонених Росії,
– розповіли у Міноборони.
Росіянам наказують створювати постановні відео: дивіться відео
Однак обман викрили. Росії не вдасться реалізувати свої "фейкові" плани.
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