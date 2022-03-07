От обстрела оккупантов пострадал памятник архитектуры Харькова – дом "Слово": видео

Российские захватнические войска продолжают обстрел мирных украинских городов. Больше всего достается Харькову, который оккупанты обстреливают ракетами. Поэтому в городе немало разрушенных и поврежденных домов.

Оккупанты обстреливают как спальные районы города, где их целями становятся многоквартирные жилые дома, так и центральную часть Харькова.

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Так, при обстреле города был поврежден дом "Слово". Это дом на улице Культуры, 9, внесен в Государственный реестр недвижимых достопримечательностей Украины. Именно в этом доме проживало немало украинских писателей, которые во времена советской оккупации подверглись репрессиям.

На опубликованном видео видны повреждения, которые получил дом – выбитіе окна, иссеченная осколками стена.

Перед входом в дом стоит сожженный автомобиль, а также валяются остатки металла – вероятно, кровля дома.

Видео разрушений на улице, где расположен дом "Слово" в Харькове

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