Окупанти обстрілюють як спальні райони міста, де їх цілями стають багатоквартирні житлові будинки, так і центральну частину Харкова.

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Так, під час обстрілу міста було пошкоджено будинок "Слово". Це будинок на вулиці Культури, 9, внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Саме в цьому будинку мешкало чимало українських письменників, які за часи радянської окупації піддалися репресіям.

На опублікованому відео видно пошкодження, які зазнав будинок – вибиті війна, посічена осколками стіна.

Перед входом в будинок стоїть спалений автомобіль, а також валяються залишки металу – ймовірно покрівля будинку.

Відео руйнувань на вулиці, де розміщений будинок "Слово" у Харкові



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