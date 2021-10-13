От соглашения об открытом небе выиграют все

Восемь долгих лет Украина шла к этому подписанию. Авиабилеты по 5 – 10 евро, новые направления для путешествий, а также защита прав пассажиров в вопросах компенсаций за задержку рейсов!

Это все станет возможным для украинцев уже в ближайшем будущем, ведь накануне Украина и ЕС подписали Соглашение об общем авиационном пространстве.

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Помимо "бонусов" для пассажиров, от подписания этого соглашения выиграет и наше государство. А именно:

это конец ценовых монополий на авиационном рынке;

это толчок для туристической отрасли Украины благодаря большему количеству рейсов из ЕС;

это увеличение трафика пассажиров, которое сделает более привлекательными инвестиционные проекты в авиационную инфраструктуру;

это признание в ЕС украинских сертификатов, выданных самолетам отечественного производства.