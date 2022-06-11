От союзника России до восхищения ВСУ: как менялась риторика Лукашенко за время войны в Украине

До 2022 года Александр Лукашенко отрицал любой возможный конфликт между Украиной и Беларусью. Однако теперь говорят об угрозе вторжения из Беларуси, а риторика самопровозглашенного президента после нападения России существенно изменилась.

За время полномасштабной войны она менялась от позиции союзника России до попыток дистанцирования от Кремля. Подробно это проанализировали в Центре противодействия дезинформации, действующем при СНБО.

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Лукашенко уверял, что из Белоруссии танки не пойдут

До 2022 года Лукашенко отрицал конфликт между странами и уверял, что белорусы могут зайти с Севера разве что на комбайнах и тракторах. На танках – никогда.

С территории Беларуси россияне в Украину не придут никогда! Тем более с оружием,

– говорил самопровозглашенный президент.

Уже в январе 2022 года нарративы Лукашенко начали меняться. Он внезапно заявил, что Украина угрожает безопасности Беларуси и России. Сказал, будто у границ продолжается наращивание военного контингента Украины "из националистов-радикалов, которые хуже, чем военные НАТО". В заключение добавил, что белорусы не агрессоры, но будут поддерживать "братскую Россию".

Говорил, что украинцы проиграют войну за 3 – 4 дня.

В феврале 2022 года Лукашенко выдал новое абсурдное заявление. Утверждал, что Запад толкает Украину на бесперспективную войну с Россией. Он говорил будто бы Украина не самостоятельная в принятии решений. Уверял, если случится война, она продлится 3 – 4 дня, потому что в Украине вроде бы некому воевать. Кроме этого, самопровозглашенный президент разразился угрозами.

"Украинцы будут безумными, если столкнутся с Россией… Мы отрежем всевозможные поставки не только горюче-смазочных материалов, но и электричества. Мы разместим не только ядерное оружие, но и суперядерное, чтобы защитить свою территорию", – угрожал Лукашенко.

Отрицал вторжение россиян со стороны Беларуси

В день полномасштабного нападения России, 24 февраля, Лукашенко отрицал причастность Беларуси. Уверял, что российские войска вроде бы не заходили оттуда, однако, что ракеты летели из Беларуси – признал сразу.

"Наши войска не принимают никакого участия в этой операции. Действительно, с территории чернобыльских районов, примерно где были учения российских войск, было запущено 2 или 3 ракеты", – сказал чиновник.

"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение"

В марте Лукашенко "открещивался" от предварительных заявлений о размещении ядерного оружия. Говорил, что не собирается производить, создавать или использовать ядерное оружие.

Тогда он уже начал оправдываться соучастием в войне против Украины. Фраза о "подготовке нападения на Беларусь" и "4 превентивных позиции" стала мемом.

А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовился нападение. Поэтому не мы развязали эту войну, наша совесть чиста,

– заявлял Лукашенко.

Жаловался на западные санкции

В апреле Лукашенко говорил о попытке наладить диалог между Украиной и государством-агрессором. Кроме того, жаловался на "несправедливость" западных санкций. Самопровозглашенный президент прибегал к манипуляциям, будто их основная цель – подрыв благосостояния населения. По его мнению, Беларусь была объявлена союзником агрессора безосновательно и бездоказательно.

Увлекался эффективностью ВСУ

Лукашенковская риторика снова изменилась в мае. Он внезапно начал увлекаться мастерством ВСУ и говорил о затянувшейся "спецоперации РФ". В СНБО объясняют, что таким образом чиновник ищет пути отступления во избежание ответственности за участие в войне. Обещал, что участвовать в военных действиях Беларусь не собирается.

Наиболее эффективными со стороны ВСУ оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближались к значительно превосходящему противнику, наносили поразительные удары,

– заявлял Лукашенко.

Он утверждает, что Беларусь вроде бы не агрессор. При этом страна планирует увеличить численность армии до 80 тысяч и анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы в конце июня. Смена риторики белорусского диктатора расходится с его действиями. Все из-за сильной зависимости от договоренностей с Путиным.

Допустил, что Беларусь будет воевать за Западную Украину

В июне Лукашенко выдал новый "жемчуг". Он сказал, что Беларусь – это "объект давления" для Запада. Воображаемый враг самопровозглашенного президента якобы может зайти через Украину. Поэтому он допускает намерения "воевать за Запад Украины".

"Еще может за Западную Украину придется воевать, чтобы не отцепили. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев", - сказал чиновник.

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