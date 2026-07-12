От США, Patriot и Китая до подготовки к зиме: Зеленский объявил об изменениях в стратегии Украины

Владимир Зеленский заявил, что Украина меняет свою политическую стратегию. Президент также объявил о кадровых перестановках в правительстве и правоохранительных органах.

Об этом глава государства написал в воскресенье, 12 июля, после встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Как изменится политическая стратегия Украины?

Владимир Зеленский заявил, что за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом, который "способен реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и чего ожидает украинский народ".

По словам президента, среди ключевых направлений остаются:

сотрудничество с Соединенными Штатами, в частности в отношении лицензионного производства ракет для систем Patriot и двустороннего взаимодействия в сфере безопасности;

развитие европейского противоракетного проекта;

продвижение Украины к членству в Европейском Союзе и углубление всех связей – экономических, политических, культурных;

восстановление отношений с соседними государствами, прежде всего с Польшей и Венгрией, а также углубление сотрудничества со странами Ближнего Востока, Китаем и ключевыми международными организациями.

В то же время, как отметил Зеленский, новые задачи возникают и внутри страны.

Требует значительного усиления вся работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые ежедневно подвергаются российским ударам. Рассчитываю на увеличение поставок нашей армии необходимого оружия, всех типов дронов,

– подчеркнул глава государства.

Кроме того, важным направлением станет подготовка к зиме.

В частности, Украина должна ускорить трансформацию государственных компаний, от которых зависит устойчивость страны, и уделить особое внимание реализации договоренностей с международными партнерами по восстановлению.

В связи с этим, по словам президента, в Украине произойдут кадровые изменения.

Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Пришли к выводу, что для перемен необходимо обновление Кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером,

– написал Владимир Зеленский.

Президент выразил надежду, что совместно с парламентом удастся провести необходимые кадровые изменения в Кабинете министров, и добавил, что изменения произойдут также в руководстве правоохранительных органов.