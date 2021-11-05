"От вакцины умирают": врач из Израиля опроверг самые абсурдные мифы о прививках

В Украине каждый день ухудшается ситуация с COVID-19. Вместе с тем, несмотря на все риски сторонники теорий заговоров не желают вакцинироваться. Аргументы антивакцинаторов о прививках не соответствуют действительности.

Врач-реанимолог израильского медицинского центра "Рамат Авив" Борис Бриль в комментарии 24 каналу помог опровергнуть самые распространенные среди антивакцинаторов мифы.

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Миф 1. От вакцины умирают

Человек теоретически может умереть от вакцинации. Однако таких случаев очень и очень мало.

Всегда сравнивают риски вакцинации и риски болезни. Нужно спрашивать – а какие риски умереть? Они минимальные, они случаются реже, чем смертность от потребления морепродуктов в ресторанах. Борис Бриль Врач-реаниматолог израильского медицинского центра "Рамат Авив"

Миф 2. От вакцины болеют

По словам врача, после вакцинации заболеть можно, но не из-за прививки. Потому что вакцины, которые сейчас есть на рынке, не имеют ни одного компонента "живой" вакцины.

Опровержение самых распространенных мифов о вакцинации против COVID-19: смотрите видео

Миф 3. Вакцина не прошла полностью всех испытаний

В каждом исследовании существует свой порядок. Вакцина является фармакологическим препаратом. Врач отмечает: достаточно того, чтобы полураспад или полный распад препарата составлял 2 недели. Проверять, как он будет влиять через месяц – нет никакого смысла.

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Временной промежуток не является основным для исследований. Для проверки вакцины не требуется 5 лет. Это басни, которые распространяют люди, не имеющие никакого отношения, не понимающие, как это происходит. Борис Бриль Врач-реаниматолог израильского медицинского центра "Рамат Авив"

Миф 4. Нужно прививаться каждые полгода

Сейчас есть бустерные вакцины – через полгода после первой вакцинации. Будет ли это нужно делать следующие разы, пока сказать нельзя.

Но это делается не для того, чтобы вакцинироваться, а для того, чтобы не заболеть и не умереть. Чтобы сохранить жизнь людей, снизить мутации, которые возникают, когда вирус попадает в организм человека. Без вакцинации или уже с пониженным количеством антител – вирус мутирует.

Если человек имеет хорошую защиту, вирус циркулирует 1–2 дня. Но если мы не имеем защиты вообще или слабую защиту – тогда вирус может циркулировать сколько угодно. В это время происходит не одна мутация, не две, а очень много. Борис Бриль Врач-реаниматолог израильского медицинского центра "Рамат Авив"

Миф 5. Вакцинироваться – дело каждого

Борис Бриль отмечает, что еще до коронавируса врачи вакцинировались и вакцинируются от гепатита, работали в перчатках и маске. Если они не хотят этого делать, то могут и не работать.

У вас такой же выбор,

– сказал Борис Бриль.

"Я не хочу, чтобы вместо 6–20 долларов за вакцину из бюджета тратили десятки тысяч долларов на того, кто говорит: "Мое тело – мое дело". Он попадает в больницу, занимает койки. Потому что я являюсь налогоплательщиком", – отметил врач-реанимолог.