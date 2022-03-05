От вас зависит будущее всей Европы и даже мира, – Лех Валенса обратился к украинцам
Источник:фейсбук Леха Валенсы
Легендарный польский политик Лех Валенса записал обращение к украинцам. Мужчина поддержал нас в войне с РФ и отметил, что сейчас от украинцев зависит будущее всей Европы и даже мира.
Лех Валенса заявил, что когда-то было время, когда Польша должна была выполнить тяжелую работу – освободиться от гнета Советского Союза.
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"Нам это удалось. Сегодня перед вами стоит подобная, но более сложная задача", – сказал он.
Бывший президент Польши попросил, чтобы украинцы встали на защиту мира.
От вас зависит, как сложится судьба Европы и даже всего мира. Это опасное задание, но также рассчитываю на то, что ЕС быстро примет вас, чтобы поддерживать и помогать. Я буду работать над этим. Вы заслужили самое высокое признание и самую большую поддержку,
– заявил он.
Смотрите обращение Леха Валенсы к украинцам:
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